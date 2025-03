Lazio, Pellegrini torna in lista Serie A: il comunicato ufficiale

Luca Pellegrini tornerà a disposizione di Marco Baroni. La Lazio ha ufficializzato il reintegro del terzino romano nella lista dei calciatori disponibili per il campionato. "La S.S. Lazio comunica l`inserimento di Luca Pellegrini nella lista Lega Serie A, al posto di Patricio Gabarron Gil", il comunicato pubblicato dal club biancoceleste sul proprio sito ufficiale. Pellegrini era stato escluso dalla lista campionato e da quella europea, al termine del mercato invernale, su decisione dello stesso Baroni, come ribadito più volte dal ds Fabiani e dallo stesso tecnico biancoceleste.

I numeri di Pellegrini con la Lazio

Il suo posto era stato preso da Hysaj (infortunatosi poi nel corso della gara contro il Cagliari). Fino a quel momento Luca Pellegrini aveva collezionato 22 presenze stagionali: 14 in campionato, 7 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Prenderà il posto di Patric, che si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema di instabilità dei tendini peronieri della caviglia destra. Il centrale spagnolo resterà fermo fino al termine della stagione. Pellegrini tornerà immediatamente a disposizione di Baroni, che potrà utilizzarlo sin da lunedì prossimo, quando i biancocelesti ospiteranno il Torino, per la 30esima giornata di campionato.