"Klose spinge Thomas Muller alla Lazio"

Thomas Muller lascerà al termine della stagione il Bayern Monaco. L'attaccante tedesco, che indossa la maglia dei bavaresi dal 2008 e che ha collezionato 150 gol in 495 gare in Bundesliga, non rinnoverà il suo contratto con il club e sarà libero di scegliersi una nuova destinazione. Secondo quanto riportato da transferfeed, la Lazio sarebbe pronta a fiutare l'affare. A fare da intermediario, secondo la ricostruzione del portale, sarebbe Miroslav Klose, ex compagno di squadra al Bayern Monaco e con la maglia della Germania.

Klose prova a convincere Thomas Muller

L'ex centravanti, che ha giocato con la Lazio dal 2011 al 2016, vincendo una Coppa Italia, starebbe provando a convincere Muller a scegliere la capitale. Klose è rimasto molto legato alla Lazio e in occasione della sfida tra i biancocelesti e il Bayern Monaco, valevole per gli ottavi di finale di Champions League della scorsa stagione, dichiarò che avrebbe tifato per gli uomini di Sarri. Il suo nom,e venne tirato in ballo per la sostituzione del tecnico toscano, quando a marzo dello scorso anno si dimise da allenatore della Lazio.