Morta Suor Paola, lutto nel mondo della Lazio: aveva 77 anni

Morta Suor Paola: lutto nel mondo della Lazio

Nata a Roccella Jonica (Reggio Calabria) il 27 agosto 1947 ma romana di adozione e innamorata della Lazio, dal 1998 portava avanti l'attività della 'Associazione So.Spe. Solidarietà e Speranza' operando a favore di ragazze madri, bambini e adolescenti e impegnandosi nel sostegno e nel recupero di persone vittime di violenze e povertà, detenuti e famiglie disagiate. Un giorno triste per il popolo laziale, che proprio oggi (primo aprile 2025) celebra il 13° anniversario della scomparsa della leggenda biancoceleste Giorgio Chinaglia.

La nota del club biancoceleste per ricordare Suor Paola

"Per sempre con noi. Ciao, Suor Paola" ha scritto sui propri profili social il club biancoceleste, che ha anche pubblicato questa nota sul proprio sito ufficiale: "La S.S. Lazio, con in testa il Presidente Claudio Lotito e la Dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di Suor Paola D’Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della Lazialità. La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza (come il nome della sua associazione) a molti giovani, detenuti, vittime della povertà e della violenza, ragazze madri e persone ferite da problemi sociali della nostra epoca. Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato".