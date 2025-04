Morte Suor Paola, camera ardente in Campidoglio e poi l'ultimo saluto: data e luogo dei funerali

L'omaggio della Lazio, di Lotito e di Immobile per Suor Paola

Commosso il ricordo della Lazio, del presidente Claudio Lotito e della moglie Cristina Mezzaroma: "Esprimo la mia più profonda riconoscenza verso Suor Paola per l'esempio di amore, sacrificio e passione che ha incarnato quotidianamente - ha dichiarato il numero uno del club -. Conserverò sempre il ricordo delle sue parole e del suo sorriso, capaci di scaldare il cuore di tutti e di infondere speranza anche nelle sfide più difficili. Ci lascia un'eredità preziosa: la certezza che l'altruismo e la solidarietà siano la forza più grande che possiamo donare al prossimo. Il calore e il suo esempio resteranno per sempre parte della grande famiglia biancoceleste". Queste invece le parole dedicate alla religiosa sui social da Ciro Immobile, ex capitano della Lazio (ora in forza ai turchi del Besiktas) che come altri calciatori biancocelesti in passato si è reso spesso disponibile per iniziative benefiche da lei promosse: "Riposa in pace Suor Paola. Eri una persona buona e dall'animo gentile, sempre pronta ad aiutare gli altri. Mi hai insegnato tanto",