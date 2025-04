Tavares, un altro infortunio: cosa è successo durante Atalanta-Lazio

Lazio, nuovo stop per Nuno Tavares: il portoghese ko contro l'Atalanta

Tornato in campo dopo diverse gare di assenza a Bergamo, in occasione della sfida contro l'Atalanta valida per la 31ª giornata di Serie A, l'esterno sinistro si è fermato di nuovo. È accaduto nel corso del primo tempo, con il risultato sullo 0-0, quando in occasione di un contropiede della Lazio (in campo con il lutto al braccio in memoria di Suor Paola) ha accusato un nuovo problema muscolare e si è accasciato a terra. Disperato per l'ennesimo stop, Nuno Tavares ha costretto così Marco Baroni a un cambio forzato e a al 34' è stato così sostituito da Luca Pellegrini, reinserito di recente in lista dal tecnico biancoceleste al posto di Patric (operato a una caviglia). Una brutta notizia per i biancocelesti, dopo questo match attesi dall'andata dei quarti di Europa League in casa dei norvegesi del Bodo/Glimt e poi dal derby di campionato contro la Roma.