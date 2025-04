Lazio, missione al Polo Nord: perché è necessaria una preparazione speciale per il Bodo

Lazio, l'obiettivo è la semifinale

I dettagli, anche quelli emotivi, possono fare la differenza nei 180 minuti con il Bodø. Baroni cerca un risultato positivo per poi giocarsi il passaggio del turno giovedì prossimo all'Olimpico. Coraggio e lucidità mentale, in passato è mancata nei momenti topici. La Lazio, dal 2004 in poi, non ha mai raggiunto una semifinale europea. In due occasioni la corsa si è fermata ai quarti. Nella stagione 2012-2013, con Petkovic in panchina, nel doppio confronto con il Fenerbahce. Nel 2017-2018, invece, Inzaghi si arrese a Salisburgo per colpa della sfida (folle) di ritorno: 4 gol incassati in un quarto d'ora con la qualificazione praticamente in tasca.