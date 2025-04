Lazio, i dubbi di formazione di Baroni: due i nodi da sciogliere per il Bodo

BODO (dall’inviato) - Taty o Dia? Provedel o Mandas? Sono i due ballottaggi che tengono in ostaggio la Lazio europea. Minimo sette cambi rispetto a Bergamo, possono sommarsene altri due, dipendono dalla presenza di Provedel e dell’argentino. Baroni ieri ha alternato tutti e quattro, li tiene sulle spine. I portieri, in particolare, a Bergamo li aveva decisi in extremis, senza dare vantaggi a nessuno dei due. Lo stesso farà oggi. In conferenza ha detto che deciderà in base a valutazioni «inerenti alla partita». Fuori dai microfoni ha raccontato di temere il vento, l’ha colpito un particolare studiando il Bodo: i rinvii dei portieri spesso vengono deviati dalle raffiche, il pallone cambia traiettoria. A Bergamo s’è giocato sui lancioni di Mandas, oggi potrebbe servire di più il palleggio rasoterra e Provedel potrebbe essere avvantaggiato . Baroni teme anche i rimbalzi, sono tonfi.

Lazio, le altre scelte di Baroni

È chiara l’idea del resto della squadra: Hysaj e Marusic sulle fasce. Gila e Romagnoli coppia centrale. Guendouzi e Vecino i due mediani. In avanti Isaksen, Pedro e Zaccagni. Ma fino all’ultimo non è escluso che ci siano sorprese. Nella rifinitura di ieri all’ultimo sono stati inseriti Tchaouna a destra, Noslin a sinistra e Dele-Bashiru trequartista. Ma il nigeriano garantisce l’unico cambio a centrocampo. Rovella è squalificato. Belahyane non è in lista (c’è Patric infortunato). Tavares è ko. Neppure Pellegrini si può utilizzare. In difesa i cambi sono Gigot e Lazzari. Baroni ha portato 19 uomini, sono contati. Non c’è nessun giocatore della Primavera. Un approfondimento statistico su Pedro, centrerà la presenza numero 50 in Europa League, ha segnato quattro gol in questa edizione, solo nel 2018-19 ha fatto meglio (cinque reti), stagione in cui vinse il trofeo con la maglia del Chelsea.

Lazio, in nottata il rientro a Roma

A Bodo trasferta off limits, la curva dei laziali è stata chiusa dopo i fatti di Plzen, era stata esposta una bandiera nazista. È scattato il provvedimento dell’Uefa. È stato organizzato un charter, ha ospitato un centinaio di tifosi, hanno potuto usufruire di posti a pagamento, esclusivi, troveranno posto nella Tribuna principale. La Lazio rientrerà in nottata a Roma, domani allenamento pomeridiano. Lotito ha speso 200 mila euro per organizzare un volo solo di posti business per la squadra, i sedili si trasformano in lettini, consentiranno alla squadra di riposare più o meno comodamente durante le 4 ore di volo previste. L’arrivo avverrà dopo le 3 del mattino e sarà già antivigilia da derby.