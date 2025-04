Isaksen e il retroscena su Bodo-Lazio: “Ci siamo innervositi”

La preparazione del derby con la Roma

Baroni alla vigilia non aveva voluto sentir parlare di alibi, nel post li ha considerati senza farne una scusa: «Il campo ha influito, possiamo ribaltarla». Il campo, una ragione riconosciuta anche dalla società, ma non come sgravio totale di responsabilità da parte di tutti. È stata una trasferta tribolata, tra le più disagevoli e ardue. Il ritorno della squadra è avvenuto nella notte tra giovedì e ieri, alle 3.30 a Fiumicino, dopo quasi quattro ore di volo. Per quanto Lotito abbia fatto riservare un charter con tutti posti business, per riposare su sedili-lettini, lo spossamento è stato pesante. Prima la partita su quel campo e con quelle condizioni, poi la maratona finale: l’atterraggio notturno e il trasferimento a Formello. Molti giocatori sono rientrati subito a casa, altri hanno raggiunto il training center per riprendere le macchine. C’era la possibilità di pernottare in foresteria, era facoltativa. Ieri mattina l’allenamento di scarico. L’energia sarà recuperata tutta oggi, questo è l’augurio. All’aeroporto di Bodø, giovedì poco prima della mezzanotte, i giocatori erano visibilmente dispiaciuti. Sguardi scuri, teste basse, tutti svegliati da quel bagno di realtà che spesso li travolge spietatamente dopo le imprese. Così è stato dopo Bergamo. Ma la Lazio forse è la squadra più vicina al mito dell’Araba Fenice, risorge spesso dalle ceneri. «Ora il derby da vincere, poi il Bodø da ribaltare», l’urlo per passare dallo scoramento all’eroicità. Durante il viaggio notturno, dal charter è stato possibile ammirare l’aurora boreale, più che mai diventa metafora dell’incontro tra buio e luce. Vale per la Lazio di giovedì, sperando si riaccenda domani.