Zaccagni, la frase urlata all'arbitro dopo l'ammonizione: "Ma stai scherzando?"

Il direttore di gara Simone Sozza ha deciso di ammonire Mattia Zaccagni al 30' del primo tempo del derby tra Lazio e Roma . L'arbitro ha giudicato irregolare un intervento in scivolata del capitano dei biancocelesti ai danni di Celik sulla fascia destra del campo. Decisione che non è stata presa bene dal giocatore che dovrà giocare il resto della sfida con un'ammonizione sulle spalle.

Zaccagni ammonito nel derby: la reazione contro l'arbitro

Zaccagni subito dopo il fischio si gira verso l'arbitro e gli urla: "Ma stai scherzando? È palla piena, ho preso la palla". In suo sostegno arriva anche il compagno di squadra Rovella che si unisce allo sfogo del suo capitano verso l'arbitro. I due stavano protestando anche per il fallo di pochi minuti prima di Angeliño ai danni di Isaksen, per il quale l'arbitro ha concesso solamente il calcio di punizione. Si tratta del secondo giallo della partita dopo quello sventolato dal direttore di gara Sozza ai danni di Leandro Paredes dopo appena cinque minuti dall'inizio della partita.