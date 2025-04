Romagnoli porta in vantaggio la Lazio, la sorella di Ilary Blasi e lo sfottò alla Roma

ROMA - Una storia Instagram che non è passata inosservata. Melory Blasi, sorella minore di Ilary, ha attirato l'attenzione dei social durante il recente derby tra Lazio e Roma. Al momento del gol di Alessio Romagnoli per i biancocelesti, Melory ha condiviso un breve video su Instagram con la scritta "tataaann", esprimendo la sua gioia per la rete del difensore biancoceleste.