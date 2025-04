Baroni, rammarico per il pari nel derby: "Buona Lazio, ci è mancata la fortuna"

ROMA - Soddisfatto per la prestazione ma rammaricato per il risultato Marco Baroni dopo il pareggio della sua Lazio nel derby contro la Roma , riuscita a rispondere con Soulé al vantaggio biancoceleste siglato da Romagnoli e a fissare il risultato sull'1-1 nella sfida dell'Olimpico valida per la 32ª giornata di Serie A.

Baroni sul pari della Lazio nel derby con la Roma

"Loro ci ha messo un po' sotto pressione in quei dieci minuti della ripresa in cui hanno pareggiato e nel calcio ci sta, anche se comunque non ha creato molto - ha detto il tecnico della Lazio dopo il derby ai microfoni di 'Dazn' -. La squadra ha dato tutto come le avevo chiesto, grazie anche a un pubblico meraviglioso. In certe gare ci vuole un po' di fortuna per portarle a casa ed è un peccato". Così il tecnico biancoceleste risponde a una domanda dell'ex laziale Marco Parolo, ora opinionista di 'Dazn': "Cambi tardivi? Secondo me no perché credo che stavamo facendo bene e tenendo bene il campo. Ci serviva forse tenere un po' più la palla, ma la squadra non ha mai perso equilibrio ed è rimasta sempre compatta".

Il ritorno con il Bodo/Glimt e la corsa per la Champions

Archiviato il derby, la Lazio è attesa tra quattro giorni dal ritorno dei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt, chiamata a rimontare davanti al proprio popolo dopo il ko per 2-0 incassato nel primo round in Norvegia: "Ai nostri tifosi non devo chiedere niente, perché sono meravigliosi e sappiamo che ci spingeranno. Giovedì servirà una nostra grande prestazione e con il loro aiuto possiamo farcela. All'andata abbiamo trovato forse la partita peggiore, sul sintetico e con loro alla seconda di campionato ma all'Olimpico sarà tutta un'altra gara e io ci credo, come ci crede la squadra. Sarà dura perché non possiamo sbagliare niente ma nel nostro stadio possiamo farcela". Così invece sulla corsa per conquistare un posto in Champions League, che vede i biancocelesti ora a -3 dalla Juve quarta in classifica: "La squadra è giovane ma vogliamo giocarcela fino in fondo e sono sicuro che lo faremo".

