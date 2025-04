Retroscena Radu, cosa ha fatto in Curva Nord prima del derby

"Non sono nato tifoso della Lazio , ma lo sono diventato ". E lo ha dimostrato ancora una volta ieri Stefan Radu , nato in Romania ma laziale d'adozione dopo 15 anni passati con la maglia biancoceleste. Era presente al derby insieme a un altro grande ex come Antonio Candreva (che ha annunciato il ritiro un mese fa, dopo il tentativo di chiudere la carriera con un ritorno alla Lazio ) e ha incitato la sua squadra insieme a tutta la Curva Nord contro la Roma , che è riuscita a pareggiare con Soulé dopo l'iniziale vantaggio di Romagnoli . Inoltre l'ex difensore si è reso protagonista di un gesto da vero tifoso anche prima dell'inizio della gara.

Radu e il gesto da vero tifoso nel derby

Come al solito in occasione dei derby, le due tifoserie nel prepartita hanno dato spettacolo sugli spalti con le loro coreografie, e per quella della Lazio ha dato una mano lo stesso Radu, che ha sollevato la coreografia insieme agli altri tifosi biancocelesti presenti in Curva Nord, contribuendo a caricare la squadra. Un ennesimo segno di come l'ex difensore sia rimasto legato indissolubilmente alla Lazio, anche a quasi due anni di distanza dal ritiro dal calcio giocato.