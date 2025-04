Lazio, il club ringrazia i tifosi dopo il derby: “Ora scriviamo la storia con il Bodo” 

Una coreografia da brividi e una prestazione incoraggiante. La Lazio, il giorno dopo il derby , ha voluto ringraziare i tifosi biancocelesti per lo spettacolo offerto sugli spalti dell'Olimpico. In una nota pubblicata sul sito, il club del presidente Lotito ringrazia "profondamente tutto il popolo biancoceleste presente ieri allo stadio. La straordinaria scenografia realizzata dalla tifoseria e da tutto il pubblico laziale ha emozionato profondamente giocatori, staff e società, nonchè tutto il pubblico che ci ha seguito da casa, creando un'atmosfera unica che resterà impressa per sempre nella storia della Lazio. La passione, la creatività e l'amore dimostrati da tutti voi hanno reso la serata indimenticabile, sottolineando ancora una volta quanto sia speciale il legame che ci unisce. Grazie a voi per aver trasformato una partita in un momento storico".

Lazio, adesso l'impresa con il Bodo

Il prossimo impegno della Lazio è in agenda giovedì. Si gioca infatti il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo, che all'andata si è imposto per 2-0 a sorpresa. Serve il miracolo. Ma serve anche uno stadio Olimpico pieno per spingere Romagnoli e compagni in semifinale di coppa. "Avanti Lazio, ora tutti allo stadio per la sfida di giovedì. Insieme per scrivere la nostra storia!", si legge in fondo alla nota. Anche Baroni ci crede, L'allenatore l'ha detto chiaro e tondo ieri sera, dopo la stracittadina: "Giovedì servirà una nostra grande prestazione e con l’aiuto dei tifosi possiamo farcela. All'andata abbiamo trovato forse la partita peggiore, sul sintetico e con loro alla seconda di campionato, ma all'Olimpico sarà tutta un'altra gara e io ci credo, come ci crede la squadra. Sarà dura perché non possiamo sbagliare niente ma nel nostro stadio possiamo farcela".