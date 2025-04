La Lazio si prepara al Bodo, la moglie di Lotito: "Porterò una testa d'aglio"

ROMA - A margine dell’accordo con la Croce Rossa Italiana , la moglie di Claudio Lotito, Cristina Mezzaroma, ha parlato della passione per la Lazio. Questa sera la squadra scenderà in campo con il logo della CRI sulle divise da gioco , un evento straordinario per la Lazio, a cui tutti a Formello tengono molto. Il club ha compiuto l’ennesimo passo verso il mondo del sociale, e non sarà l’unico in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Lazio, la scaramanzia della first Lady

La moglie del presidente Lotito, poi, ha parlato espressamente della sua scaramanzia in occasione di eventi particolarmente importanti come quello di questa sera allo stadio Olimpico: la Lazio si gioca l'accesso alla semifinale di Europa League contro il Bodo. All'andata è finita 2-0: rimontare sarà difficile, ma non impossibile. “Tiferò molto forte e porterò una testa d’aglio - ammette Cristina Mezzaroma - perché per molte cose sono superstiziosa. Non sarò in tribuna per seguire la partita, ma camminerò come sempre fuori dallo stadio Olimpico per attenuare l’ansia”.