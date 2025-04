Tormento Tavares: settimo infortunio e ora rischia il finale di stagione

Lazio, le condizioni di Tavares e il retroscena su Marusic

Un retroscena aiuta a capire. Tavares è entrato dopo 23 minuti del secondo tempo per sostituire Marusic. Il montenegrino non stava bene, accusava un fastidio. Andrà valutato, è in dubbio per Marassi. Cambio anticipato rispetto alle previsioni. Nuno ha partecipato all’assedio finale, ha sfornato cross, sommando imprecisioni alle solite iniziative: suo l’angolo da cui è nato il raddoppio di Noslin. Non poteva reggere più di venti minuti. È crollato all’inizio dei supplementari, avvertendo un’altra fitta agli adduttori che lo ha costretto ad abbandonare il campo. È stato sostituito da Hysaj, una sciagura come in Norvegia, quando era stato sostituito nell’intervallo da Baroni per scelta tecnica. L’albanese è entrato sotto ritmo, faticava ad assorbire il pressing del Bodø esattamente come nella partita di andata, alla fine è stato sovrastato da Helmerson, saltato con eccessiva facilità per il colpo di testa del 3-1. Partecipazione attiva di Mandas e azione un po’ casuale, con la Lazio incapace di allontanare: Vecino è persino scivolato, tirando addosso a Lazzari prima che i norvegesi riprendessero il pallone e Määttä disegnasse l’assist. Pazienza, il calcio è così, poteva succedere prima o dopo. Baroni non aveva altri cambi dopo averne già spesi cinque nei tempi regolamentari. Hysaj era il sesto, concesso ai supplementari.