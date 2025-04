Recuperi Serie A, retroscena Lazio: società infuriata. Caos al rientro da Genova

INVIATO A GENOVA - Lazio infuriata e spiazzata per non essere stata avvertita dalla Lega della decisione di far giocare tutti i recuperi della Serie A mercoledì alle 18.30. Il motivo è semplice: Baroni e i giocatori alle 15 sono partiti da Genova in charter per tornare a Roma. Si è organizzato tutto in poco tempo dopo la notizia della morte del Papa, prima non era possibile rientrare. Stando così le cose, la Lazio dovrebbe ripartire domani sempre per Genova per poi giocare mercoledì. Uno spreco di tempo ed energie in viaggi che forse, con un po' di coordinamento in più, si poteva evitare.