La Lazio si ribella, è contro il recupero di mercoledì con il Genoa: "Vogliamo rendere omaggio al Papa in Vaticano"

La Lazio dice no alla scelta di mercoledì prossimo per il recupero e chiede un "confronto urgente" con la Lega serie A per rimodulare il calendario della partita in casa del Genoa. Con una lettera inviata alla Lega, e per conoscenza al Coni e alla Figc, il club biancoceleste chiede un confronto "per trovare una soluzione alternativa e condivisa".