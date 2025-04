Il piano emergenziale della Lazio, dopo il no della Lega di Serie A alla richiesta di posticipare il rinvio avanzata da raggiungere l’aeroporto di Fiumicino. Decollo previsto alle 9,40 augurandosi che non ci siano disagi e ulteriori ritardi. Sveglia all’alba e trasferta lampo. Roma-Genova andata e ritorno dalla mattina alla sera, compresa partita., dopo il no della Lega di Serie A alla richiesta di posticipare il rinvio avanzata da Lotito , prende corpo questa mattina alle 7,30. Baroni ieri sera ha lasciato liberi i suoi giocatori, potevano rientrare a casa dopo cena, ritiro facoltativo e soltanto per chi ha preferito fermarsi a dormire a Formello. Questa mattina la squadra biancoceleste si ritroverà a colazione al centro sportivo e intorno alle 8 il pullman della Lazio si metterà in movimento per. Decollo previsto alle 9,40 augurandosi che non ci siano disagi e ulteriori ritardi.

L'accusa alla Lega Serie A

Un altro charter riporterà la Lazio a Genova. L’atterraggio è previsto all’aeroporto Cristoforo Colombo poco prima delle 11. La squadra biancoceleste tornerà nello stesso albergo in cui aveva soggiornato la sera di Pasqua, quartiere Albaro, vicino all’incantevole Boccadasse, a sei o sette chilometri di distanza da Marassi. Pranzo leggero e riposo. Alle 17 il pullman si muoverà verso lo stadio. Alle 18,30 calcio d’inizio. Alle 22-22,30 un altro charter Aeroitalia riporterà indietro la Lazio. Nel complesso quattro giorni e quattro voli andata e ritorno (tra domenica e mercoledì) per giocare un recupero gestito e disposto “in maniera unilaterale” dal Consiglio di Lega secondo Lotito. Il club biancoceleste, come la Fiorentina in ritiro a Cagliari da domenica, non ha gradito affatto il balletto di lunedì e il recupero “a data da destinarsi” trasformato e ufficializzato per mercoledì senza ulteriori contatti. Come sostengono a Milano, Lotito non escludeva un recupero a campionato finito, il 30 maggio. I broadcaster erano stati informati in presa diretta al contrario delle società. La Lazio ha saputo attraverso un comunicato stampa alle 14,30 quando era già salita in aereo per rientrare. Lotito, a chiusura di 48 ore surreali, ieri sera ha aggiunto un’altra nota. "La Lazio esprime profondo rammarico, considera approssimative e poco rispettose le modalità di comunicazione e gestione di tale decisione, la cui inefficienza è risultata evidente e riscontrabile, anche alla luce della portata emotiva e spirituale che l’evento straordinario riveste per la nostra città". Protesta dura. "Atteggiamento ondivago e poco professionale mostrato dalla Lega".