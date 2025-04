Lazio-Parma, il derby del cuore per Valeri: "Sarà una grande emozione"

"Affrontare la Lazio per me sarà sempre un'emozione speciale". Emanuele Valeri, terzino sinistro del Parma, non nasconde il suo stato d'animo alla vigilia della sfida contro i biancocelesti di Marco Baroni, match in programma lunedì 28 aprile allo stadio Olimpico di Roma e valevole per la 34esima giornata di campionato. Il terzino gialloblù, nato a Roma e tifoso della Lazio sin dalla nascita, è stato tra i protagonisti della sfida con la Juventus, vinta dai gialloblù 1-0: un suo cross ha propiziato la rete di Pellegrino. Per Valeri si è trattato del quinto assist in campionato. Numeri identici a quelli di Dimarco, terzino dell'Inter e della Nazionale. "È sempre un orgoglio essere accostato a quei nomi", ha detto a Sky Sport. "Dimarco, a differenza mia, è un giocatore già affermato. Per me è una fonte di ispirazione, mi fa davvero piacere. La Juventus è tra le migliori del campionato, così come l'Inter con cui abbiamo trovato un grande pareggio in rimonta. Non servono motivazioni per affrontare squadre così importanti".