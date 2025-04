Lazio, la rinascita di Luca Pellegrini per un futuro da conquistare

Cinque giornate alla fine, un punto dalla Champions e un motore in più, a sinistra, per la corsa al quarto posto. La Lazio ha ritrovato infatti Luca Pellegrini dopo una stagione di alti e bassi, quasi da montagne russe. Parte forte, poi si perde e finisce fuori lista e ora sembra di nuovo imprescindibile, sfruttando anche l’infortunio di Tavares che gli spiana la strada verso una maglia da titolare come successo nel derby e a Marassi contro il Genoa. Due gare nelle quali Luca ha