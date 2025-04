Lazio-Romagnoli, rischio strappo: per il club non è incedibile

L ’amore, il disamore. Parabola di un altro matrimonio che rischia di finire è la storia tra la Lazio e Romagnoli. La più poetica. L’ultimo strappo è senza toppe, sembra impossibile ricucire il legame. Il passo lo ha fatto la società, era nell’aria da un mese: non ci sono incedibili e neppure Alessio, rampollo dai natali laziali, sfugge alla regola. L’idea del club è ricostruire la difesa, continuando l’opera di ringiovanimento, incentrandola su centrali e terzini. La Lazio ha fatto capire le sue intenzioni a Romagnoli, 30 anni compiuti a gennaio: a giugno sarà valutata anche la sua partenza. Alessio, assorbito nel grembo di famiglia, aveva riposto tutti i sogni nel contratto firmato nell’estate 2022 con scadenza 2027. Dopo tre anni si è arrivati al punto di non ritorno, ma sarà il mercato a definire gli scenari di questo amore interrotto. Per far sì che si concretizzi la cessione dovranno arrivare offerte allettanti per la società, la tabella-prezzi di Lotito è sempre molto personale, e soprattutto per il giocatore che guadagna 3 milioni. Per Alessio è uno strappo doloroso, ma dentro di sé percepiva che questo tempo sarebbe arrivato presto, da un anno si sentiva in bilico. Inghiottita la delusione, aspettando di capire cosa succederà, è pronto per un nuovo atto di fede: regalare la Champions ai tifosi. Al resto penserà dopo. Ha mercato in Premier, a inizio febbraio era arrivata un’offerta dall’Arabia, ma la Lazio aveva deciso di rinviare ogni possibile cessione a giugno. Due scenari che possono schiudersi in estate.