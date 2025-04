Lazio, il limite delle false partenze: un difetto finora irrisolto

ROMA - Una bizzarra simmetria temporale condiziona il cammino della Lazio: 21 gol subiti nei primi 15 minuti dei due tempi. Dieci nel primo, 11 nel secondo, su un totale di 45 reti incassate in campionato. E’ il 46%, quasi la metà esatta. E’ una costante chiara, chiarissima. E’ un difetto che Baroni non è riuscito a eliminare. La Lazio continua a farsi fregare a partita iniziata e dopo l’intervallo. «Io sono feroce nelle analisi. È la natura di questa squadra, non abbiamo solidità per il modo in cui giochiamo. Abbiamo cose positive e delle lacune che dobbiamo eliminare», l’analisi del tecnico a caldo dopo il Parma. Quando si verificano questi scompensi ci sono sempre tante ragioni, le cause sono sempre tante cose insieme. E’ stato lo stesso Baroni ad ammettere che col Parma all’inizio c’era «tensione», che nell’intervallo ha visto i giocatori «ansiosi», che è mancata «lucidità nelle rifiniture e velocità». Al netto dello squilibrio tattico, che in occasione del primo gol di lunedì andrebbe valutato anche come imbambolamento generale e inaccettabile, il mistero degli approcci sbagliati resta. Lunedì serviva una Lazio padrona del campo e della situazione, invece si è fatta infilzare allo spiedo al primo assalto e lo stesso è avvenuto nella ripresa. Baroni ha controbattuto ricordando che la sua squadra ha il terzo attacco del campionato dopo Inter e Atalanta, sono 57 i gol fatti, ma le segnano anche troppo e in troppi. Il modo pessimo di presentarsi in campo col Parma e di ripresentarsi dopo il 45’ restano casi da indagare per evitare che si ripropongano nelle ultime 4 partite.