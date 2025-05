Lazio, Lotito è una furia: "Numero di cellulare clonato, presentata denuncia"

ROMA - "Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento". Lo ha affermato in una nota il presidente della Lazio Claudio Lotito le cui dichiarazioni in risposta alla telefonata di un tifoso - poi condivisa in rete - sono divenute, nelle ultime ore, virali sui social. Il numero uno del club capitolino si è recato, nel pomeriggio odierno (sabato 3 maggio), presso la Questura di Roma per sporgere denuncia sull'accaduto, offrendo piena collaborazione alle forze dell'ordine.