Zaccagni esclusivo: “Nessuna tutela per gente come me”

Mattia Zaccagni è un ragazzo molto più maturo di quanto non lo abbiano spesso dipinto. Ha personalità, altrimenti Baroni non gli avrebbe consegnato la fascia di capitano, e l’intelligenza giusta per calibrare le risposte con sincerità, nel modo giusto. All’ora di pranzo, poco dopo l’allenamento, si è seduto su un divano dei nuovi studi televisivi del centro sportivo di Formello. Mezz’ora di godibilissima chiacchi