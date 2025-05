Lotito compie 68 anni, gli auguri della Lazio per il compleanno

Giornata speciale per Claudio Lotito: oggi il presidente della Lazio compie 68 anni. Il club gli ha dedicato un comunicato di auguri nel giorno del suo compleanno. Questa la nota ufficiale: "In questa felice occasione, la Società Sportiva Lazio desidera esprimere la più profonda gratitudine al suo Presidente e Senatore, Claudio Lotito, per l’impegno costante, la dedizione e la passione dimostrati in tutti questi anni alla guida del club. Sin dal luglio 2004, quando ha assunto la Presidenza della Lazio, guidando la Società con instancabile impegno e visione lungimirante, contribuendo a consolidare i valori e la tradizione biancoceleste".