Lazio, Baroni e la roulette

Nella sfida dentro o fuori con la Juve c’è un dato che fa pendere la bilancia dalla parte bianconera, ma che rafforza le speranze di quella fetta laziale che crede nella forza della statistica, come alla roulette: non può uscire il nero in eterno. L’Olimpico avaro non conosce una vittoria della Lazio da tre mesi, 9 febbraio, 5-1 al Monza (punching ball del camp