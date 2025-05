Lazio, bivio Champions: Baroni sfida il tabù Olimpico, Tudor può “aiutarlo

Tutto, o quasi, in una serata. Lazio e Juventus si giocano una fetta importantissima, quasi decisiva, per la corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Mentre gran parte del Foro Italico sarà concentrato sugli Internazionali di tennis (dove in serata debutterà anche Jannik Sinner), allo stadio Olimpico sono in palio tre punti pesantissimi per la classifica di Serie A. I biancocelesti arrivano all’impegno forti della vittoria sul campo