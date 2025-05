Zaccagni: "Lazio, vincere lo scudetto sarebbe magico. Champions? Tutto aperto"

Zaccagni: "Champions? È ancora tutto aperto"

Zaccagni ha aggiunto: "Champions? È ancora tutto aperto. La lotta salvezza è anche quella per l'Europa sono aperte a qualsiasi risultato, forse come non è mai successo negli ultimi anni. Noi ci siamo, siamo sul pezzo, mancano due partite e daremo il massimo. Dobbiamo credere di poter vincere a Milano contro l'Inter, anche senza di me".

Zaccagni: "Lazio dello scudetto? Ho sempre avuto un debole per Nedved"

Zaccagni ha poi concluso: "Chi apprezzo tra i calciatori dello scudetto? Ce ne sono tanti, era squadra di grandi giocatori e grandi personalità. Ho sempre avuto un debole per Nedved. Per costruire una squadra che competa per lo scudetto vanno messe basi solide. Io penso che, piano piano, le stiamo mettendo e che la Lazio può iniziare a pensare di vincere qualcosa".