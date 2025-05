Lazio, contro l'Inter terremoto in attacco. Ma c'è Pedro

ROMA - Terremoto in attacco: Isaksen a rischio , s’è aggiunto a Zaccagni squalificato . Avanti uno a destra, avanti un altro a sinistra. Baroni sta pensando di spostare Pedro da vice Isaksen e di dare una chance a Noslin o Dele-Bashiru da vice Zaccagni. Non proprio le condizioni migliori per presentarsi a San Siro. Con questo Pedro va di lusso in qualsiasi ruolo, preoccupa la fascia sinistra. Noslin è un’ombra, Dele-Bashiru da ala è ancora più sperduto. Baroni ha rinviato a oggi le ultime riflessioni. Isaksen farà un provino , è alle prese con un fastidio muscolare. Il tecnico preferisce sempre puntare sugli integri, su chi si allena per tutta la settimana. Non è il caso del danese, tenuto a riposo nei primi giorni, ieri era fermo. Può recuperare, più per la panchina. Passa da scoppi a cali di forma, da colpi centrati a colpi mancati. Baroni a Empoli gli ha preferito Marusic, provato ala a Genova. Questo finale sta cambiando la visione della sua stagione. Dentro o fuori? Se lo chiede anche il danese. Con Isaksen titolare, Pedro sarebbe libero di giocare a sinistra . Se dovrà traslocare di fascia non resterà che puntare su Noslin o Dele-Bashiru. L’olandese non gioca titolare da Venezia-Lazio del 22 febbraio, schierato da centravanti. Il nigeriano ha fatto l’ala contro il Como al ritorno. Box-to-box, mezzala, trequartista o attaccante esterno, Dele-Bashiru come un jolly da pescare ogni tanto dal mazzo.

Lazio, torna il tandem offensivo

E’ scontato il ritorno di Taty e Dia insieme, provati e riprovati in varie combinazioni tecniche ieri. Torneranno in coppia dopo la Juve, avevano giocato insieme contro Genoa, Parma ed Empoli. Castellanos non segna da tre partite, ieri ha ricevuto la chiamata dell’Argentina, è ancora tra i preconvocati. Dia ha colpito due volte nelle ultime quattro partite. Baroni, presentandosi con loro a San Siro, lancerà un segnale ad Inzaghi: niente calcoli, proverà il colpaccio con l’artiglieria pesante. Prendendosi però tutti i rischi che s’è preso quest’anno. Le altre scelte sembrano scontate. Davanti a Mandas ci saranno Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic. Ieri non s’è visto in campo Gigot, spesso si gestisce. Guendouzi e Rovella sono sempre immaginabili in coppia per quanto Baroni abbia modellato e smantellato coppie di mediani per tutto l’allenamento. Si sono visti anche Rovella e Belahyane, oppure Vecino con Guendouzi. Ha sempre incrociato i ruoli per tutta la stagione, un modo in più per abituare tutti alla mobilità, suo cavallo di battaglia. A centrocampo può organizzare rotazioni in corsa. C’è la carta Vecino che garantisce colpi last minute, ci sarebbe Belahyane per dare dinamicità. E Dele-Bashiru per garantire fisicità.

Lazio, Tavares non convince

Oggi non andrà valutato solo Isaksen, anche Tavares. Il portoghese s’è rivisto in gruppo, ha fatto un provino dopo giorni vissuti allenandosi a parte. Riproverà oggi perché il test di ieri non sarebbe stato convincente. E’ un tentativo per la panchina, tutto da verificare. Sarebbe un’opzione in più insieme ad Hysaj considerando la squalifica di Pellegrini. Più di tutto stanno pesando le esitazioni di Tavares, è titubante dopo ogni infortunio, soprattutto dopo le ricadute, l’ultima è quella avvenuta contro il Bodo all’Olimpico. E’ passato un mese, non s’è più visto. Il rischio è che vada come successo prima della Juve, s’era allenato, poi non è stato convocato. E’ tutto rinviato a oggi, ultima chance per far vedere di volerci essere e di non pensare già al prossimo anno. Un segnale la Lazio lo aspetta, sta predisponendo la chiusura del riscatto dall’Arsenal, sarà ufficializzato nei primi giorni di giugno, quando aprirà la finestra extra di mercato. E si ascolteranno offerte.