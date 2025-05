Lazio, per Romagnoli si tratta in silenzio

Enzo Raiola in Inghilterra, Sandro Martone è transitato dal centro sportivo di Formello giovedì, solo un contatto fugace perché il ds Fabiani, pur avendo saltato la festa della Lazio alla Casina di Macchia Madama, nega ci siano stati incontri per Romagnoli . Stesso discorso ripetuto dall’entourage del difensore centrale, l’autentico caso da risolvere. La società, per evidenti motivi, punta a risolverlo a campionato finito, evitando attenzioni che potrebbero intralciare le ultime due partite con Inter e Lecce. La Lazio sostiene di non averlo messo sul mercato , anche se i rumours erano cominciati a gennaio e le tensioni tra Lotito e il giocatore sono datate. Il motivo è conosciuto: quando firmò a parametro zero con la Lazio (luglio 2022) a capo di una trattativa economica durissima, estenuante (un giorno sì e l’altro pure spuntava l’ombra del Fulham) e con uno stipendio da 3 milioni di euro (al Milan ne guadagnava 6), gli erano state fatte promesse di bonus in seguito disattese.

Romagnoli-Lazio, le posizioni

Dopo tanto tempo, Alessio si è stancato: sta bene alla Lazio, ha altri due anni di contratto, ma vuole chiarire la sua posizione, eventualmente attraverso un rinnovo. Ne fa una questione di principio, perché sulla parola Lotito si era impegnato a incrementare l’ingaggio benché non ci fosse niente di scritto. Le tensioni ci sono state, eccome. La Lazio, da parte sua, è per il rispetto del contratto. Dal punto di vista tecnico, cederlo significherebbe indebolire la difesa e non sarebbe facile sostituirlo, a fronte di una possibile plusvalenza. Fabiani media e cercherà di appianare le divergenze (come ripetiamo datate, tenute coperte da due anni) attraverso un prolungamento.

Gli scenari

La posizione della Lazio quando si scivola su questo argomento è la solita: se non ci vuoi più stare o chiedi uno stipendio più alto, porti un’offerta congrua per il cartellino e te ne vai. Non viene trattenuto nessuno. Ci sono ricchi precedenti, il più illuminante appartiene a Luis Alberto (Milinkovic se ne andò senza spaccature) e tutti, più o meno, restano contenti. Al momento non siamo a questo punto, non è affatto scontato che il caso rientri e non ci si arrivi, anche se il silenzio calato sulla trattativa può far pensare che maturino buone notizie. Pensare che la Lazio abbia deciso di smontare la difesa e di vendere Romagnoli è fuorviante. Pensare che resti significherebbe trascurare la cronaca. Si tratta, come sempre e da tutte e due le parti, di una questione di soldi.