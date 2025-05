Baroni applaude la Lazio dopo il pari con l'Inter: "Niente rimpianti. Champions? Battiamo il Lecce e..."

Inter-Lazio 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Lazio, le parole di Baroni dopo il 2-2 di San Siro con l'Inter

"Non bisogna guardare ai rimpianti, ma quello che la squadra ha fatto - ha detto il tecnico biancoceleste ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match di San Siro, finito 2-2 -. Siamo venuti qui con personalità, abbiamo avuto le occasioni migliori. Alla squadra avevo chiesto di fare una partita tecnica e di personalità e la squadra l'ha fatta. Complimenti ai ragazzi perché abbiamo giocato contro la squadra più forte. Abbiamo fatto girare il pallone creando situazioni per andare in porta. In alcune situazioni serviva più qualità in rifinitura e freddezza. Magari l'uno contro uno di Isaksen poteva avere un'altra soluzione. Nella prossima partita (contro il Lecce all'Olimpico, ndr) dobbiamo vincere a tutti i costi, per noi e per i nostri tifosi. Ci crediamo, ci sono ancora confronti aperti e dobbiamo assolutamente cercare di fare il meglio".

Il tecnico biancoceleste crede ancora alla Champions League

Infine, a proposito della corsa alla Champions League, Baroni ha affermato: "Non sento la pressione del piazzamento finale, sento la responsabilità verso la squadra perché vedo come ha lavorato e come è cresciuta nel tempo, trovando forte identità. Voglio fare più punti possibili, poi faremo i conti. La cosa importante - ha concluso il tecnico della Lazio, come Inzaghi espulso a San Siro - è che la squadra deve sempre avere la sua identità e credere in quello che fa".