Lazio, i gol del futuro in arriva dalla Grecia: ecco chi è Ioannidis, il bomber di Atene

Un cambio d'attacco per ritrovare stimoli e gol per il futuro. La Lazio, che stasera col Lecce si gioca l'Europa, guarda già al domani e ha individuato in Fotis Ioannidis l'attaccante che potrebbe dare il cambio a Castellanos. L’argentino ha richieste in Premier League e per una somma vicina ai 30 milioni potrebbe andare via. Intanto l'attaccante del Panathinaikos parla con Mandas e Lotito punta ad assicurarselo per la metà del prezzo incassato d