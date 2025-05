L’ex Lazio Juan Bernabé adotta un boa dopo l’aquila Olympia: “Si chiama Pamela come la Anderson”

Juan Bernabé continua a far discutere. Il falconerie, ex Lazio, licenziato dal presidente Lotito dopo l’operazione al pene mostrata sui social, ha adottato un boa constrictor albino. Il video del serpente è diventato virale su Instragram per il nome dato all’animale. Del resto, “si chiama Pamela perché mi piaceva tanto Pamela Anderson”, ha detto lo spagnolo. L’attrice americana, icona negli Anni 90, è diventata famosa in Italia con la serie tv Baywatch.