Lazio e Baroni ai saluti: i tre grandi ex a cui pensa Lotito, ecco chi sono

Da Sarri e Motta ai grandi ex Klose, Conceiçao Almeyda: i possibili sostituti

Sarà un addio con più rancore che amore e non c’entra solo il finale da teatro dell’assurdo. I rapporti tra la società e Baroni si erano guastati tra gennaio e febbraio, a cavallo del mercato invernale. Dalla forza dei nervi distesi, che era stata alla base della partenza boom, si è passati alla convivenza da nervi tesi. Lotito e Fabiani incontreranno il tecnico nei prossimi giorni, entro il fine settimana. Lo stesso Baroni ha messo in dubbio la permanenza legandola all’esito del confronto, non è convinto di continuare e si vede. C’è da capire come se ne uscirà, se la transazione è possibile. Pensando ai sostituti siamo ancora nel campo delle ipotesi. Libero c’è Maurizio Sarri, sarebbe un amarcord. Non c’è più lo spogliatoio dei senatori ribelli, gli sarebbe affidato un piano “giovani”. Non ha squadra Thiago Motta, per quanto sia sotto contratto con la Juve. Su Vieira e Gilardino filtrano smentite. Conceiçao, in uscita dal Milan, è tra le suggestioni dei tifosi. Almeyda ha lasciato l’AEK Atene, è tra gli ex in crescita. Klose è un nome che ritorna spesso. Lotito, quando cambia, apre il casting ed è laborioso. Può durare giorni o settimane, ma è iniziato. Baroni era stato una scommessa, ma oltre certi limiti è difficile andare per chiunque. Più di così, per lui, la squadra non poteva dare. La società è convinta del contrario. L’idea, adesso, sarebbe far contare più il nome che l’idea di allenatore. Ma di nomi ce ne sono pochi, attratti dalle big del Nord.