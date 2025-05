La Lazio saluta Auronzo di Cadore: "Non è un addio ma un arrivederci"

ROMA - "La S.S. Lazio desidera esprimere il proprio ringraziamento alle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute ad Auronzo di Cadore in questi anni, per aver sempre sostenuto e facilitato con professionalità e grande collaborazione l’organizzazione del ritiro estivo della nostra squadra. Un grazie particolare va alla Media Sport Event per aver coordinato, con passione e competenza, ogni singola edizione". Così il club biancoceleste, in una nota ufficiale, comunica la decisione di non effettuare la prossima estate il ritiro nel comune veneto dopo una tradizione ultradecennale.