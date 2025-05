Lazio, il ritiro sarà al Training Center di Formello

Il comunicato della Lazio

Nessun ritiro estivo in in montagna per la Lazio . La società biancoceleste, infatti, ha comunicato che la squadra svolgerà la preparazione alla prossima stagione al Training Center SS Lazio di Formello, a partire da lunedì 14 luglio 2025. Quattro giorni dopo il raduno, che vedrà i calciatori impegnati nelle consuete visite mediche e dai test fisici.La nota della Lazio sul ritiro estivo: "Per la prima volta, la squadra potrà sfruttare appieno la rinnovata struttura del Training Center, ottimizzata per garantire le migliori condizioni di allenamento e preparazione atletica. I tifosi potranno seguire quotidianamente la preparazione tramite la piattaforma ufficiale della S.S. Lazio, che offrirà contenuti esclusivi, aggiornamenti giornalieri e lo streaming delle sedute di allenamento". Nella prossima stagione la Lazio non sarà impegnata nelle coppe europee dopo aver terminato il campionato al settimo posto.