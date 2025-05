Lazio, c’è l’incontro per Sarri: agenti a cena con Fabiani

ROMA - La Lazio fa sul serio per Maurizio Sarri. Il ritorno dell’ex tecnico rappresenta un'opzione concreta, con la società biancoceleste intenzionata ad accelerare per chiudere l’accordo il prima possibile. In un ristorante della Capitale si sta tenendo una cena tra gli agenti dell’allenatore e il direttore sportivo Angelo Fabiani, in rappresentanza del club, per cercare di trovare un'intesa. Un incontro che, oltre a sancire il progressivo distacco da Marco Baroni — in attesa del faccia a faccia risolutivo per la rescissione del contratto — punta a gettare le fondamenta per un ritorno di Sarri, individuato come figura chiave nel progetto di rilancio della Lazio.