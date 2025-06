Lazio, inizia la seconda era Sarri: accordo sul piano tecnico, firmerà un biennale

A volte ritornano o forse non sono mai andati via davvero. Il Comandante perduto, il Comandante ritrovato . Non era finita lì, si ricomincia da qui. I viaggi di ritorno degli allenatori sono spesso impossibili, non questo. La Lazio e Sarri convolati a seconde nozze ieri , scambiandosi la parola, una garanzia d’onore. Tra domani e mercoledì (forse il giorno giusto) il tecnico sbarcherà a Roma e firmerà il contratto biennale con opzione per il terzo anno. Ingaggio da 2,5 milioni più ricco bonus Champions (1 milione) e premio legato all’Europa League (500 mila euro). l’incontro. La missione del diesse Fabiani a Figline Valdarno, scattata ieri alle 14, terminata poco dopo le 17, è perfettamente riuscita. Sarri voleva approfondire alcune tematiche legate al piano tecnico, ha avuto rassicurazioni: sarà coinvolto nelle decisioni. Nella prima avventura proprio il mercato creò malintesi disturbanti, il Comandante ha voluto che si concordasse tutto per evitare di ripetere nervosismi e stati d’agitazione. Fabiani ha battuto su un punto: la conferma dei big. Non sarà venduto nessuno , promessa a prova di resistenza. E’ la pietra della ripartenza. Una presa di posizione forte, che andrà sicuramente valutata nel corso del mercato , già aperto nella finestra extra che si chiuderà il 10 giugno. Il resto si vedrà in corsa, una priorità della società è lo sfoltimento della rosa, tra esuberi e prestiti che rientreranno. Si giocherà una volta a settimana, non ci sarà l’esigenza di avere una rosa allargata per l’Europa. Condizioni che aiuteranno Sarri nella riconversione della squadra al sarrismo, a quel gioco di mitologica bellezza.

Lazio, inizia la seconda era di Sarri

Sarri l’aveva detto e chi gli è vicino racconta che mai ha rinnegato quelle parole: «Resterei qui a vita, la lazialità ti invade». La profondità di quelle radici, recise solo perché costretto dai vecchi senatori ribelli e da dolori familiari, è alla base di questo grande ritorno. Un ritorno prepotente per quanto la Lazio e Sarri l’hanno voluto, per quanta carica ha in corpo il Comandante dopo un anno e poco più senza panchina. I laziali hanno un forte bisogno di ritrovare un Sarri che li guidi e un bisogno divorante di vedere una Lazio piacevole, vincente. Senza Sarri si sarebbe fatto un salto nel buio, inaccettabile. Mau aprirà il bis riportando a Formello i collaboratori storici ad eccezione di Martusciello, il vice della prima avventura. La separazione è datata marzo 2024, avvenne dopo le dimissioni di Sarri. Martusciello guidò la Lazio a Frosinone prima di lasciare spazio a Tudor e di approdare alla Salernitana a fine stagione. Sarri avrà Marco Ianni come vice, promosso da collaboratore tecnico, incarico riaffidato a Mattia Pasqui. Con lui i preparatori atletici Losi e Ranzato. Più Massimo Nenci, preparatore dei portieri. Rimarrà Viotti, che l’aveva sostituito dopo l’addio del 2024. Non sarà aggiunto allo staff Gianluca Grassadonia, la società ha precisato che rimarrà tecnico della Lazio Women. Si cerca un match analyst, si pensa ad Enrico Allavena, liberato a scadenza un anno fa, passato al Monza. Sempre che non vada al Milan.

Sarri, si aspetta l'ufficialità

Il Sarri-bis inizierà tra pochi giorni, prima sarà congedato Baroni, non è proprio il termine adatto perché lo stesso tecnico aveva deciso di lasciare: più illuso o deluso? La Lazio ha rinviato a domani la “consensuale” con il tecnico: sarà libero di firmare con un altro club, in pole c’è il Torino, ma è valutato anche dalla Fiorentina. Baroni sarà pagato fino al 30 giugno, lascerà il contratto con scadenza 2025 come avevano fatto Sarri e Tudor. Il massimo col minimo per Lotito. Tutti risparmi, di grattacapi e stipendi.