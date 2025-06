Lazio, c'è la conferma del ds Fabiani: "Sarri sarà al 100% il nostro allenatore"

Sarri alla Lazio, la conferma di Fabiani

“Lascia perdere quello che dicono a Firenze che non ha firmato - afferma al telefono Angelo Fabiani -. Sarri ha già firmato, i contratti ce li ho io. Stanonotte li ha firmati anche Claudio (Lotito ndr). Sarri giovedì viene a Roma per stabilire e programmare la stagione. Ti ho detto che ha firmato: basta, punto”. A quel punto il direttore dell’Adnkronos va diretto con la domanda: "Sarri è il nuovo allenatore della Lazio?”. Il dirigente biancoceleste non può che confermare: "Sì, Sarri è il nuovo allenatore della Lazio, al 100%”. Non resta, a questo punto, che aspettare il comunicato ufficiale. Ma è tutto fatto.