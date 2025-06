Lazio, retroscena Sarri: perché Lotito e Fabiani hanno anticipato l'annuncio

Il piano tecnico concordato in vista del ritiro a Formello

Sarri sarà a Roma giovedì: «Verrà per programmare la stagione», le parole del diesse Fabiani all’Adnkronos. Il piano tecnico è stato concordato domenica in Toscana, la visita di giovedì servirà per un ulteriore confronto, per organizzare il ritiro che scatterà il 14 luglio a Formello (dal 10 le visite mediche), per la prima volta si svolgerà nel centro sportivo. L’arrivo di Sarri servirà per definire il piano estivo. La conferenza di presentazione non è imminente, è probabile che venga organizzata prima dell’inizio del ritiro.