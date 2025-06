Lazio, ufficiale il riscatto di Tavares: il comunicato del club

Tavares tutto della Lazio: “Darò il meglio”

Il portoghese nella stagione appena conclusa si è mostrato a due facce: imprendibile ad inizio stagione, poi è scomparso anche per colpa degli infortuni. Partito per la nazionale, alla fine è stato tagliato fuori. Ora vacanze in attesa dei primi di luglio, giorni di visite e ritiro a Formello. “Andare alla Lazio - ha detto a Diario De Noticias - è stato molto importante per me. Sono riuscito a ritrovare continuità e incisività, così come a realizzare il mio obiettivo di arrivare in nazionale. Sono stato il terzino con più assist in Italia, tra i migliori a livello europeo. Questo perché avevo la possibilità di mostrare che pure uno con il mio ruolo può offrire un contributo offensivo”.