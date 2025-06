Lazio, iniziato il Sarri bis: ecco quando ci sarà la presentazione ufficiale

Un rientro in grande stile. Maurizio Sarri, che sostituirà Marco Baroni sulla panchina della Lazio, tornando a guidare i biancocelesti dopo le dimissioni del marzo 2024, è tornato a visitare il centro sportivo di Formello, dando il via a tutti gli effetti alla sua seconda avventura nella capitale: il presidente della Lazio Claudio Lotito lo ha accompagnato in un lungo giro perlustrativo del quartier generale biancoceleste.