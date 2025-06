Lazio calendario Serie A, tutte le date: quando si giocano i derby e i big match

A Parma, la Lazio ha conosciuto il suo cammino in Serie A per la stagione 2025/26: debutto in trasferta a Como, prima in casa contro il Verona, derby con la Roma alla quarta giornata (21 settembre, salvo anticipi o posticipi, in casa della Lazio) e poi alla penulltima (17 maggio, salvo anticipi o posticipi, in casa della Roma); sfida con la Juve all'Olimpico all'ottava giornata e a San Siro, contro Inter e Milan, rispettivamente all'undicesima e tredicesima giornata. Nel giorno dell'Epifania (diciottesima giornata) i biancocelesti ospiteranno il Napoli campione d'Italia. Di seguito il calendario completo dei biancocelesti.