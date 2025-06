Lazio, striscione contro Lotito. La risposta: “Strumentale”

Roma - «Un gesto strumentale, utile solo a spostare l’attenzione da evidenti difficoltà gestionali e istituzionali che altri stanno affrontando in questo momento». E’ il commento rilasciato da fonti vicine al presidente della Lazio, Claudio Lotito, in merito allo striscione visibile ieri da Piazza Montecitorio con la scritta “Lotito libera la Lazio”. Episodio, come ha appreso l’Ansa, interpretato come «un maldestro tentativo di dissimulare fallimenti in settori che nulla hanno a che vedere con la Lazio, ma che oggi si trovano in un momento critico sotto gli occhi di tutti». Ancora un passaggio della nota diramata ieri: «Il tentativo di sovrapporre ambiti differenti - istituzionali e sportivi - è il sintomo di un vuoto di contenuti. Il presidente Lotito continuerà a lavorare con impegno e determinazione, come ha sempre fatto, assumendosi l’onere e l’onore di ogni scelta. In prima linea, senza nascondersi mai».

