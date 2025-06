Lazio-Vecino, ancora insieme. Sarri riparte dall'usato sicuro e dai suoi gol pesanti

Tra la Lazio e Matias Vecino non è ancora finita, nonostante tutto dicesse il contrario. Il centrocampista rimarrà in biancoceleste e decisivo è stato il ritorno a Roma di Maurizio Sarri. Da qui l’accordo trovato velocemente per altre 2 stagioni a 1.8 milioni di euro all'anno. E non viene quasi da sorprendersi perché l’uruguaiano, che ha abituato i suoi tifosi a rimonte incredibili negli ultimi minuti, anche qui firma il prolungamento nell’ext