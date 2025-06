Lazio, ufficiale il rinnovo di Pedro: il comunicato e le cifre

Lazio, Pedro rinnova: il comunicato ufficiale

"La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Pedro Rodríguez, che resterà in maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026. Campione del mondo e d’Europa, vincitore di tutti i principali trofei internazionali per club, Pedro ha saputo rappresentare in campo e fuori i valori di esperienza, equilibrio e dedizione. Con la maglia della Lazio ha collezionato 176 presenze e 34 reti, diventando un punto di riferimento per il gruppo squadra. Il rinnovo si inserisce in una logica di continuità e concretezza: l’esperienza e l’affidabilità di Pedro saranno risorse fondamentali per affrontare con solidità la prossima stagione".

Rinnovo Pedro, tutte le cifre

Pedro, 38 anni a luglio, ha firmato per un'altra stagione insieme alla Lazio. Guadagnerà 2,2 milioni di euro netti fino al 30 giugno 2026, un rinnovo alle stesse condizioni economiche del precedente accordo. Arrivato alla Lazio nel 2021, Pedro ha chiuso la scorsa stagione con 10 gol in campionato e 4 in Europa League e ora si prepara a ritrovare Sarri, per il quale è un fedelissimo: è il terzo calciatore più utilizzato in carriera dal tecnico (175 presenze tra Chelsea e Lazio) e in questa stagione potrebbe diventare il secondo superando Daniele Croce (206 presenze con Sarri).