Lazio, Sarri fa i nomi: presto il vertice di mercato con Fabiani

Sfida all’ultimo nome di mercato. Sarri tirerà fuori i suoi, Fabiani farà altrettanto. Si rivedranno in 48 ore e i nomi li metteranno tutti sul tavolo. Il diesse è atteso a Castelfranco di Sopra, fortino del Comandante. Sarà il primo banco di prova del rapporto di fiducia su cui si fonda la ripartenza. Sarri è consapevole delle difficoltà, la Lazio è senza incassi europei dopo otto anni , ha accettato di valutare Tavares e Dele-Bashiru (su tutti), aprirebbe ad una cessione pur di finanziare acquisti adeguati al suo calcio. Lotito e Fabiani puntano tutto sulla conferma dei big, sul rilancio dei giovani acquistati un anno fa, devono prima cedere gli esuberi, sanno di non poter deludere il tecnico disattendendo i patti concordati a inizio giugno. Gli hanno concesso l’ultima parola sulle scelte. «Torno con lo spirito di prima e sul mercato si litigherà sicuramente. Non vengo per accontentarmi. Prenderò le stesse incazzarture di prima», il pungolo di Mau domenica a Castiglione della Pescaia , nel giorno conclusivo del clinic che l’ha visto protagonista.

Gli scenari

La Toscana di Sarri resta teatro delle operazioni. Il tecnico chiede di adeguare la rosa, non si aspetta rivoluzioni, chiede qualche innesto, punterebbe sui giovani «ma quelli di 18-20 anni forti hanno cifre esorbitanti», ha ammesso. «Se deve arrivare un difensore meglio che arrivi subito», l’avvertimento. La Lazio ha cinque centrali e cinque terzini, i posti sono occupati. Solo una cessione aprirebbe ad un innesto. Al di là del ruolo da migliorare, il pensiero di Sarri si conosce: coi difensori vuole lavorare dal primo giorno. Vuole provare a specializzare Tavares: «Se riusciamo ad inquadrarlo diventerà fortissimo». In caso contrario aggiungerebbe un terzino: nella sua lista possono esserci Parisi della Fiorentina, Emerson Palmieri del West Ham, Ben Chilwell del Crystal Palace. La mezzala sinistra non ha mai smesso di chiederla, ancora di più oggi che nel ruolo ci sono Dele-Bashiru (altro da inquadrare) e Vecino (34 anni ad agosto). In Italia piacciono Fabbian del Bologna (su cui c’è anche la Fiorentina), Fazzini (richiesto da Bologna e Torino). Loftus-Cheek del Milan è uno dei suoi preferiti da sempre, ma i costi sono alti. Su Fabbian ci può essere convergenza con i nomi della Lazio. Sarri ha studiato il calcio europeo nell’ultimo anno, ha visto giocatori in Olanda, Belgio e in Premier, campionato che non ha mai dimenticato. Ci sono profili che tiene top secret e che svelerà a Fabiani. Lo stesso vale per il diesse. Terzino sinistro e mezzala sinistra sono le priorità del tecnico.

Il ciclo

Sarri, a Castiglione, ha parlato anche con Sky, di ieri la messa in onda dell’intervista. Ha confermato di aver scelto la Lazio per amore, ma non può esporsi sugli obiettivi, l’unico è il ritorno in Europa: «Cosa ci dobbiamo aspettare? Non lo so, è un ritorno per affetto nei confronti di tutti, tifoseria compresa. E tutti possono aspettarsi che faccia il mio lavoro con affetto e amore, ma per i risultati non lo so. Sono tanti anni che la Lazio cerca un salto di qualità a livello di risultati e non ci riesce». Finora gli unici acquisti sono Pedro (ieri è stato ufficializzato il rinnovo fino al 2026) e Vecino (in attesa di ufficialità). Tchaouna era in trattativa con il PSV Eindhoven, si sarebbe inserito il Burnley. La Lazio chiede l’obbligo di riscatto. La cifra balla tra 13 e 15 milioni.