Zaccagni festeggia 30 anni: al white party esclusivo a Ibiza con Chiara Nasti c'è anche un laziale

Mattia Zaccagni ha festeggiato i suoi trent'anni, compiuti ieri, 16 giugno, a Ibiza in un resort a cinque stelle offrendo una cena all' Eden Restaurante . A organizzare la serata ci ha pensato la Silvia Slitti Luxury Events . "Zac 30" è il nome scelto per un white party documentato sui social da Chiara Nasti , moglie di Zaccagni e mamma dei piccoli Thiago e Dea . In uno scatto postato dalla Nasti si vede proprio il piccolo Thiago aiutare suo papà Mattia a spegnere le candeline.

Hysaj tra gli invitati al compleanno di Zaccagni

Omaggiato con un post social dalla Lazio, tra gli inviati di Zaccagni c'era anche il compagno di squadra Elseid Hysaj. Un amico fidato che si è unito a tutti gli altri per far sentire il proprio affetto al capitano dei biancocelesti in una serata da ricordare in una location da cartolina. I segna posto erano dei cappelli di paglia con scritto "Zac 30". Su ogni piatto c'èra scritto: "Chi vuole bere acqua vada in bagno".