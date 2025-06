Lazio, la dura replica a Michela Giraud: "Non riusciamo a ridere alle tue battute"

Duro confronto social tra la Lazio e Michela Giraud . Nelle ultime ore, al centro dei riflettori è finita una battuta della comica romana nel monologo d'apertura del programma "In & Out". La prima parte della puntata si basava sulla declinazione in chiave moderna del famoso sonetto "S'i' fosse foco" di Cecco Angiolieri. Giraud ironicamente esclama: "Si fossi Lazio sarei una fascia" . Una battuta poco apprezzata dall'ambiente biancoceleste.

Lazio, bufera per la battuta di Michela Giraud: "Perdonaci..."

Il profilo ufficiale della Lazio su X ha pubblicato un video della battuta in questione mettendo in allegato anche uno "scambio di opinioni" tra un utente e Michela Giraud, terminato con parole poco felici scritte dalla comica dopo l'invito ad accettare le critiche ("Ma vai sempre a fare in c**o"). Insieme al video e allo screen dei tweet, la Lazio scrive: "Perdonaci Michela Giraud se, anche sforzandoci, non riusciamo a ridere a questa tua “battuta” nuova e originale: fortunatamente però viviamo in una democrazia e ognuno di noi è libero di esprimere, con rispetto, le proprie opinioni, senza avere “paura” o ricevere insulti gratuiti. Anche per questo é giusto che il profilo X di una brillante comica come te rimanga aperto a beneficio di tutti. Un abbraccio e complimenti per lo spettacolo".