La Lazio punta Man: piace a Sarri ma è "bloccato" da Tchaouna

È un’idea nel caso in cui, tra un mese o poco più, servisse un’ala destra alla Lazio. Il profilo di Dennis Man non viene scartato a Formello, va messo nel conto, sapendo benissimo che il mercato in entrata si svilupperà tra la fine di luglio e agosto. Sarri vuole conoscere e valutare da vicino i giocatori acquistati l’estate scorsa, quando l’allenatore era Baroni. Il ds Fabiani, appena transitato a Castelfranco di Sopra per incontrare di nuovo il tecnico e stendere un piano, ha stoppato le indiscrezioni e la possibile cessione di Tchoauna , preso nel 2024 dalla Salernitana per circa 10 milioni. Resta vivo l’interesse del Psv Eindhoven, come a gennaio. Si sarebbe fatto avanti anche il Burnley e con cui devono essere intercorsi contatti non solo relativi all’amichevole programmata per il 9 agosto. Il club neopromosso in Premier ha chiesto informazioni anche sul Taty. Per Tchaouna la richiesta della Lazio è di 14-15 milioni.

Lazio, idea Man

Se il francese partisse, Dennis Man potrebbe essere un’opzione. Non l’unica ovviamente. Chissà quanti altri nomi usciranno. Per ora siamo alle esplorazioni, non si muove un euro in Serie A, la Lazio deve valutare bene ogni mossa. Sarri lavorerà con due giocatori per ogni ruolo. Modulo 4-3-3. Il romeno del Parma, mancino di piede, allestirebbe il tandem sulla fascia destra con Isaksen, già lanciato da Mau due anni fa benché fosse appena arrivato e si dovesse adattare al calcio italiano. Che non lo vedesse, è una delle tante leggende metropolitane nate a Roma non si sa come. Nell’estate 2023, pensando alla Champions, avrebbe voluto Domenico Berardi perché era una certezza e voleva alzare la concorrenza all’interno di uno spogliatoio a fine ciclo sapendo che Felipe molto difficilmente avrebbe rinnovato il contratto. La fiducia nel danese è stata ribadita domenica a Castiglione della Pescaia.

Lazio, i movimenti

Un dettaglio, tornando a Dennis Man, non sfugge. Appartiene alla scuderia di Beppe Riso, che controlla Rovella (nel mirino dell’Inter) e Cataldi. La Fiorentina non ha esercitato il diritto di riscatto. Il centrocampista romano (classe ‘94) rientrerà dal prestito e ha buone possibilità di restare. Sarri studierà anche Belhayane, preso a gennaio dal Verona. Il play franco-marocchino piace molto a Fabregas, tecnico del Como.

Le valutazioni su Noslin

Sarri, rientrando per amore e accettando la proposta di Lotito, sa benissimo quali sono gli scenari e non perderà la pazienza. Il mercato di agosto, a patto che si sviluppi da centrocampo in su, lo accetterà di principio, sapendo di poter recuperare tempo. Senza Europa, preparerà una partita a settimana. Le valutazioni riguarderanno Noslin, da inquadrare tatticamente. In teoria potrebbe diventare anche il suo nuovo Mertens, a meno che non decida di testarlo e impostarlo come alternativa di Zaccagni.

I sogni in attacco

Tra i sogni, accanto a Raspadori di cui ha parlato Lotito al panel della Lega di Serie A, è entrato Mikel Oyarzabal, 28 anni, capitano della Real Sociedad e attaccante della Spagna. Il basco pare un obiettivo irraggiungibile per tanti motivi, non solo la valutazione di circa 30 milioni. Da Formello hanno negato e smentito, ma ci sta e può essere strategia. Qualora arrivasse un’offerta importante per Castellanos, dovrebbe arrivare un numero 9 più forte al suo posto e con le caratteristiche richieste dal Comandante. Oyarzabal è un 9 e mezzo come Raspadori. Centravanti di manovra che sanno innescare gli esterni nel 4-3-3.